وظائف شاغرة للمحاضرين في جامعة #الباحة

المواطن- خالد الأحمد:

أعلنت جامعة الباحة، عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف على درجة “محاضر”، في عدد من التخصصات العلمية، بكليات الجامعة المختلفة.

وأوضحت أنَّ ذلك حسب الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودياً. أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها من خارج المملكة شريطة إحضار شهادة المعادلة من قبل وزارة التعليم. ألّا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد، وفي الماجستير عن جيد جداً. (الحاصلون على الشهادة من جامعات لا تمنح تقديراً، يحسب المعدل والتقدير من خلال السجل الأكاديمي وتحويله بما يتوافق مع النسبة المئوية في السعودية). أن يكون التخصص في مرحلتي البكالوريوس والماجستير متحداً. أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبار القدرات للجامعيين، أو اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتخصصات الطبية بدرجة لا تقل عن 60. ألّا يكون المتقدم موظفاً حكومياً عند تقديم الطلب. ألّا يتجاوز عمر المتقدم عن 35 عاماً. أن تكون شهادة البكالوريوس والماجستير قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة (وألّا يكون قد حصل عليها عن طريق التعلم عن بعد، أو من خلال البرامج المدفوعة الموازية والانتساب وما شابه ذلك)، مع إحضار ما يثبت ذلك. سيكون الترشيح للوظائف بناءً على متوسط الدرجة لكلٍ من معدل الماجستير + اختبار القدرات للجامعيين، أو درجة اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتخصصات الطبية.

وأبرزت أنَّ معايير المفاضلة تشمل:

للمتخرجين في العامين الدراسيين الماضيين 1435-1436هـ، و 1436-1437هـ:

الحصول على درجة 450 في التوفل، أو الآيلتس بدرجة 5.5 كحدٍّ أدنى، إذا لم يكن متخرجاً من جامعة تدرّس اللغة الإنجليزية.

للمتقدّمين لتخصص اللغة الإنجليزية:

أن تكون الشّهادة من جامعة في دولة لغتها الأم اللغة الإنجليزية.

الحصول على قبول لمرحلة الدكتوراه، أو بدأ الدراسة بها.

وبيّنت الجامعة أنه “سوف يتم فتح باب التقديم إلكترونياً فقط على بوابة الخدمات الإلكترونية لجامعة الباحة، اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد الموافق 1438/06/13هـ وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت الموافق 1438/06/19هـ”.

وللتقديم ومعرفة التخصصات وآلية التقديم، ادخل من هنا.