وظائف_أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة شقراء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل وظائف أكاديمية بدرجة ( معيد/ محاضر) للسعوديين في عدد من كليات الجامعة، في التخصصات التالية:

-الذكور : (إدارة أعمال، رياضيات، لغة إنجليزية، حاسب آلي، تمريض، صيدلة، طب بشري).

– الإناث: (إدارة أعمال، لغة إنجليزية، حاسب آلي، قانون، رياض أطفال).

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس/ الماجستير من جامعة سعودية أو خارجية موصى بها.

3- أن تكون الدراسة بالانتظام.

4- أن لا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً للمتقدم على وظيفة معيد.

5- أن لا يقل التقدير العام في كل من مرحلة البكالوريوس والماجستير عن جيدجداً وفي ذات التخصص للمتقدم على وظيفة محاضر.

6- أن يجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة لا تقل عن 70.

7- أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

8- أن يتقدم على كلية واحدة فقط من قائمة الكليات الموضحة في رابط التقديم.

الوثائق المطلوبة التي ترفق على موقع الجامعة:

1- صورة من الهوية الوطنية.

2- صورة مصدقة من المؤهل العلمي والسجل الأكاديمي.

3- صورة مصدقة من معادلة المؤهل في حال حصوله من جامعة خارجية.

4- صورة من اختبار القدرات العامة للجامعيين.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني: (هنا)، وذلك خلال الفترة من 1438/6/13هـ إلى 1438/6/23هـ.