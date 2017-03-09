وظائف_أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة شقراء

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل وظائف أكاديمية بدرجة ( معيد/ محاضر) للسعوديين في عدد من كليات الجامعة، في التخصصات التالية:
-الذكور : (إدارة أعمال، رياضيات، لغة إنجليزية، حاسب آلي، تمريض، صيدلة، طب بشري).
– الإناث: (إدارة أعمال، لغة إنجليزية، حاسب آلي، قانون، رياض أطفال).
شروط التقديم:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس/ الماجستير من جامعة سعودية أو خارجية موصى بها.
3- أن تكون الدراسة بالانتظام.
4- أن لا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً للمتقدم على وظيفة معيد.
5- أن لا يقل التقدير العام في كل من مرحلة البكالوريوس والماجستير عن جيدجداً وفي ذات التخصص للمتقدم على وظيفة محاضر.
6- أن يجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة لا تقل عن 70.
7- أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
8- أن يتقدم على كلية واحدة فقط من قائمة الكليات الموضحة في رابط التقديم.
الوثائق المطلوبة التي ترفق على موقع الجامعة:
1- صورة من الهوية الوطنية.
2- صورة مصدقة من المؤهل العلمي والسجل الأكاديمي.
3- صورة مصدقة من معادلة المؤهل في حال حصوله من جامعة خارجية.
4- صورة من اختبار القدرات العامة للجامعيين.
وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني: (هنا)، وذلك خلال الفترة من 1438/6/13هـ إلى 1438/6/23هـ.