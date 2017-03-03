وظائف_شاغرة في شركة التصنيع الوطنية بالرياض والجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عن توفّر فرص وظيفية شاغرة، لحملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم.

وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ الوظائف للعمل بفروع الشركة في كلٍ من الرياض، والجبيل، بمسمى:

تقني مختبر خبير مجهري تحليل طيفي مدير عام تحويل تكنولوجيا المعلومات مدير مبيعات منطقة رئيس قسم الألياف خبير أنابيب أخصائي أول صك ومواد كيميائية مشرف الميكانيكية أخصائي تطوير عملية.

وأبرزت الشركة أنه التقديم ومعرفة شروط الوظائف، متاح عبر الدخول من هنا.