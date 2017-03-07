وظيفة شاغرة.. راتب 10 آلاف دولار وإقامة “مجانية” في أفخر منازل العالم!

المواطن - الرياض

تسبب إعلان عن وظيفة شاغرة، في حالة من الجدل، ليس بسبب الإجهاد الذي قد يحدث لمن يتقدم لها، بل بسبب مزاياها.

وفي إعلان لشركة ThirdHome الأميركية المتخصصة بتأجير المنازل الفاخرة بطريقة مختلفة، حيث يتبادل أصحاب تلك المنازل الإقامة في عقارات بعضهم لمدة محددة يتم الاتفاق عليها، قالت عن مزايا الوظيفة “السفر حول العالم لثلاثة أشهر مع إقامة في أفخر المنازل والمنتجعات مدفوعة التكاليف بالكامل، مع إمكانية اصطحاب رفيق سفر.

كما حددت الشركة حاجتها لشخص خبير في مجال السياحة المرفهة ليجوب العالم ويقيم في العقارات الفاخرة التي تسوق لها الشركة، على أن تكون له خبرة عالية في الكتابة والتصوير والتسويق في مجال العقارات الفاخرة، وأن يكون ناشطا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه القدرة على السفر إلى أي مكان في العالم.

أما من يحالفه الحظ فسيتقاضى راتبا شهريا قدره 10 آلاف دولار، يضاف إليها تكاليف السفر والإقامة لمدة قد تصل إلى 12 شهرا إن اقتضت الحاجة، كما يمكن لصاحب هذه الوظيفة خلال أداء عمله في نقل صورة مغرية عن تجربته في تلك الأماكن، أن يصطحب رفيق سفر معه على أن يتحمل تكاليف تنقلاته وإقامته.

وبالنسبة للتقديم على الوظيفة، فطلبت الشركة إرسال تسجيل فيديو مدته دقيقة واحدة فقط، يثبت خلالها المرسل مؤهلاته ليكون “أفضل مرشح لأفضل وظيفة في العالم”.