وفاة شقيق المشرف العام على مكتب أمير الرياض

المواطن - واس

قدًم وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني اليوم واجب العزاء للمستشار المشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، ورئيس مركز الناصفة نايف بن شويمي بن فويز، في وفاة شقيقهما عبدالرحمن.

وأعرب وكيل إمارة منطقة الرياض ومحافظ الخرج ووكيل المحافظة عن مواساتهم وتعازيهم لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

جاء ذلك خلال زيارته يرافقه محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع ووكيل محافظة الخرج صقر الدعجاني في منزل الفقيد في مركز الناصفة شمال مدينة السيح.