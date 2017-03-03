وفاة وإصابة 4 في حادث تصادم بمكة

المواطن - أحمد العُمري - مكة المكرمة

توفي شخص وأصيب أربعة أشخاص آخرين مساء اليوم الجمعة إثر حادث تصادم في طريق السيل باتجاه مكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء اليوم الجمعة، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق السيل كبري الصدر في اتجاه مكة وبه عدد من الإصابات.

وأضاف بادومان أنه على الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني فارس العقيلي، مشيرًا إلى أنه حين وصلت أول فرقة للموقع تبين وجود 4 حالات وحالة وفاة.

وتم تقديم الخدمه الإسعافية للحالات ونقلت 3 حالات متوسطة إلى مستشفى الملك فيصل بالششه، فيما أسعفت حالة في الموقع ورفضت النقل.