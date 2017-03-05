وكيل “التعليم” الحارثي: أكثر من ٧٨ موضوعًا عن الأمن والسلامة في مناهجنا

المواطن ـ حسن عسيري ـ الرياض:

أكّد وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي، أنَّ المناهج الدراسية ثرية بكثير من الموضوعات والأنشطة التي تقدم للطلاب والطالبات معلومات ومهارات وقيم عن موضوعات الأمن والسلامة في المجالات كافة.

وأبرز الحارثي، أنَّ موضوعات الأمن والسلامة في المناهج الدراسية، تشمل الضروريات الخمس، وهي:

الدفاع المدني

المرور

الإسعاف والصحة

العنف والتحذير من السحر والشعوذة والتدخين

أمن المعلومات.

وأوضح الحارثي أنَّ “هذه الموضوعات جاءت في المناهج من خلال وحدات دراسية أو موضوعات أو دروس أو أنشطة أو إثراءات أو مصورات أو مصفوفات أو جداول ورسوم… الخ، موزعة على المناهج الدراسية كافة، وتشمل جميع المراحل، فضلاً عن دليل لمحضري المختبرات، تم إدراجه وبثه في مناهج العلوم لجميع المراحل، ومناهج الفيزياء والكيمياء”.

وأشار إلى أنَّ “الدليل، الذي يتضمّن أكثر من 78 موضوعًا، يشمل أيضًا مناهج اللغة العربية (لغتي)، والعلوم الشرعية، والحاسب الآلي، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأسرية”.

جاء ذلك في تصريح للحارثي، على هامش انطلاق فعاليات “يدًا بيد للوقاية من المخاطر” والذي تنظمه الإدارة العامة للأمن والسلامة بوزارة التعليم، بالتعاون مع الدفاع المدني، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٧، والذي يستمر يومين بمقر الوزارة بالرياض.