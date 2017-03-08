ولادة مدمنين اثنين كل يوم في إيران

المواطن – الرياض

تتزايد معدلات الإدمان في إيران بشكل غير مسبوق خاصة بين الفتيات والنساء، حيث يبدأ الإدمان بين الأطفال ويتحول إلى مشكلة كبيرة بعد البلوغ وأثناء المراهقة، فيما تدمن العديد من الأمهات تعاطي المخدرات؛ الأمر الذي يؤثر على مواليدهن.

وقالت رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس البلدي في طهران فاطمة دانشور، إنه يولد في إيران يومياً مدمنان نتيجة إدمان الأمهات، مضيفةً أن إدمان الأمهات الحوامل وبيعهن أطفالهن ليست قضية جديدة، لكن سُلّط الضوء على هذه القضية أكثر من الماضي، خلال السنوات الأخيرة، لارتفاع معدَّلات الأمهات المدمنات.

كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المدمنات تضاعف في إيران، مِمَّا أدَّى إلى زيادة ملحوظة في غيرها من الأضرار الاجتماعية، إضافةً إلى ارتفاع أعداد النساء المشردات في الشوارع بحسب مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية نقلاً عن (صحيفة “آرمان أمروز”) الإيرانية.

وكانت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شهیندخت مولاوردي، قد اعترفت في وقت سابق أن أغلب عمليات الإدمان وتعاطي المخدرات بالنسبة للنساء الإيرانيات تبدأ من المنزل، مضيفة أنّ 50٪ من الفتيات تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 16 عاماً من مدمني المخدرات.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود مليون و325 ألف مدمن على المخدرات في إيران، وهناك إحصاءات غير رسمية تؤكد أن أعداد المدمنين على المخدرات أضعاف الأعداد المعلن عنها من قبل الحكومة الإيرانية.