وليد الفراج: هذا هو النادي الملكي !

المواطن ـ محمد سلام

علّق الإعلامي وليد الفراج على الأزمة التي اشتعلت عبر الساعات الماضية بخصوص لقب “الملكي”، وأحقيته ما بين ناديي الأهلي والهلال، حيث أكد أن النادي الملكي هو الفريق الأكثر شعبية وتأثيرًا، ولا يجوز أن يكون صاحب هذا اللقب نادي منطقة أو مدينة.

وقال الفراج في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “النادي الملكي هو الأكثر تأثيرًا وشعبية من شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها، لا يمكن أن يكون النادي صاحب هذا اللقب الفخم نادي منطقة أو مدينة”.

هذا وكانت الساعات الماضية قد شهدت أزمة بين الجماهير الهلالية والأهلاوية، بسبب لقب “الملكي”، وتعرّض المُعلق التونسي في شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، عصام الشوالي، إلى انتقادات جماهيرية حادة من جانب مشجعي النادي الأهلي، بعدما أطلق لقب “الملكي” على نادي الهلال خلال تعليقه على مباراة الفريق اليوم أمام الوحدة الإماراتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويرى الأهلاوية أن فريقهم هو الأحق بهذا اللقب؛ ما جعلهم يهاجمون المعلق عصام الشوالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب نهاية مباراة الهلال والوحدة.

كذلك تسبب المعلق التونسي رؤوف خليف، في حالة كبيرة من الجدل بعدما أطلق لقب “الملكي” على الأهلي خلال تعليقه على الشوط الأول من مباراة الفريق أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وقام “خليف” خلال الشوط الثاني بتقديم الاعتذار إلى المشاهدين، وقال: “أعتذر عن زلة لساني على وصف الأهلي بالملكي.. الهلال هو الملكي والأهلي هو الراقي.. ليس عيب أن تخطئ بل العيب ألا تصحح خطأك”.

واعتبر أهلاوية أن خليف أخطأ في اعتذاره، وأن لقب “الملكي” من حق النادي الأهلي، فيما شكر الهلاليون المعلق التونسي على اعتذاره، وأكدوا أنه من أفضل المعلقين بالوطن العربي، وليس من العيب أن يُخطيء ثم يُصحح ما فعل.