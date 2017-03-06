ويل سميث.. طلب واحد “لم يتحقق” أثناء زيارته إلى مصر!

المواطن - عبد الرحمن دياب - القاهرة

زار النجم العالمي ويل سميث وأسرته منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة المصرية.

واوضح أشرف محيي، مدير عام منطقة أهرامات الجيزة، أن زيارة ويل سميث تأتي دعمًا لحركة السياحة الوافدة إلى مصر والترويج للمناطق الأثرية بها، حيث استمع ويل سميث إلى محاضرة عن “أبو الهول” وهرم خوفو خلال زيارته لمنطقة أهرام الجيزة.

ومن جانبه، كشف عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، عن أن ويل سميث تمنى مقابلة المطرب محمد منير، ولكن للأسف لم يستطع مقابلته، لأن منير يجري عملية جراحية في ألمانيا، وهو ما تقبله ويل سميث.