الخدمة المدنية تعلن 1894 وظيفة في سلم رواتب الموظفين العام

المواطن - واس

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية، الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، الراغبين في التقدم لتلك الوظائف (رجال / نساء)، لتقديم طلباتهم عبر برنامج جدارة.

وأشارت إلى أنَّ التقديم يشمل من تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة”، مبيّنة أنَّ “هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام(رجال/ نساء)، التي تلقت وزارة الخدمة المدنية طلبات إشغالها في نظام جدارة الى تاريخ 24 /6 /1438هـ”.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع الوزارة الالكتروني من هنا.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :