‏بالصور.. ‫ضمك يكسب الجيل ويقفز لسادس ترتيب الأولى  

المواطن – خميس مشيط

تغلب نادي ضمك من خميس مشيط عصر اليوم السبت على نادي الجيل من الأحساء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن مباريات الجولة 22 لدوري الدرجة الأولى.

وكان ضمك قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف سجله لاعبه موسى عيسى عند الدقيقة 27 قبل أن يتعادل الجيل بالشوط الثاني عند الدقيقة 69 ، وقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق أضاف محترف ضمك بيتر كولاولي هدف الفوز لفريقه .

وبهذه النتيجة قفز ضمك للمرتبة السادسة بـ 31 نقطة بينما توقف رصيد الجيل عند الـ 27 نقطة في المرتبة 12 لجدول الترتيب، وتعد هذه المباراة هي المباراة الأولى لمدرب ضمك الجديد الكرواتي ميلادن فرانشيتش بعد أن تعاقدت معه إدارة الفريق خلفًا للتونسي بيرم المختاري .