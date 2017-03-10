100 متدربة في 5 ورش عمل بين تقنية بنات الباحة و”التعليم”

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة

نفذت الكلية التقنية للبنات بالباحة برنامج فطن “الوعي الذاتي “، وذلك يوم أمس الأربعاء بمقر الكلية بإقامة 5 ورش عمل بعدد إجمالي 100 متدربة في الورش مجتمعة وبحضور عددٍ من الخبيرات وذلك توافقاً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضحت تغريد الحارثي، المتحدثة الإعلامية بتقنية بنات الباحة، أن تنفيذ برنامج فطن كان بالشراكة مع وزارة التعليم، حيث تمت إقامة 5 ورش عمل بمعدل 20 متدربة لكل ورشة تم تنفيذها من قبل خبيرات البرنامج (جميلة خيران وحمده بركات بالإضافة إلى سامية عبدالله ورفيعة الغامدي ومريم عبدالرحمن) وقد تركز البرنامج على تعزيز الهوية الإسلامية ونبذ الأفكار الضالة والمنحرفة من خلال تعزيز الوعي الذاتي لدى المتدربات، وتحديد العلاقة بينه وبين تقدير الذات وذكر أهم معايير الوعي الذاتي ومدى تأثيرها على شخصية الفرد عند تعامله مع مؤثرات الحياة.

وأضافت “لاقى البرنامج استحسان المتدربات، وأبدين رغبتهن بتنفيذ المزيد من هذه البرامج التي تلامس الوعي والفكر”.

ووعدت الحارثي “هذا ما سيتم التركيز عليه من خلال السعي لتنفيذ بقية برامج سلسلة برنامج فطن لما لها من دور كبير في صقل شخصيات المتدربات وزيادة وعيهن ليكنّ لَبِنَات صالحة في المجتمع يساهمن في تحقيق نهضة هذا البلد وتنشئة أجيال واعية ومنتجة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأعربت عميدة الكلية أمل سعيد الغامدي، عن شكرها وامتنانها لخبيرات برنامج فطن المتعاونات على حرصهن على تنفيذ البرنامج، مشيدة بجهودهن المبذولة في تطويع مفردات البرنامج لتتناسب مع مستوى متدربات الكلية.

وبيّنت خبيرة برنامج فطن جميلة خيران مدى سعادتها بإتاحة الفرصة لهن للتواصل مع متدربات الكلية، وقالت إنه من ضمن أهداف البرنامج الوصول إلى أكبر فئة من فئات المجتمع، وكوننا التقينا بمتدربات الكلية التقنية فهذا إنجاز لصالح البرنامج يعزز انتشاره ويرسخ أهم المبادئ والقيم التي يهدف البرنامج إلى تعزيزها.

وشكرت الكلية على الدعوة متطلعةً خيران إلى استمرار التعاون بما يعود بالنفع على مملكتنا الحبيبة.

وقالت المتدربة وفاء الزهراني،: “تألقت جميلة في طرح البرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة بأسلوب شيق وممتع فهذا البرنامج أضاف إلى مفاهيم جديدة وصحح لدي الكثير منها”.