104 من رجال الدفاع المدني يغادرون إلى بريطانيا للمشاركة بدورة قائد محطة الإطفاء

المواطن – الرياض

غادرت المجموعة الخامسة من المشاركين في الدورة التدريبية لأعمال الدفاع المدني والتي تبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد، وتستمر لمدة 12 أسبوعاً بكلية خدمات الإطفاء البريطانية (Martin March).

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن المشاركين في أعمال الدورة التدريبية البالغ عددهم 104 متدربين أتموا كافة الإجراءات المقررة في تنفيذ البرنامج التدريبي للالتحاق بالدورة قبل مغادرتهم للبلاد متجهين إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عقد لقاء موسع مع المشاركين في الدورة على مدى يومين، لتعريفهم بمحتوى البرنامج التدريبي وتهيئتهم وتوجيههم لتحقيق أفضل استفادة منه وتقديم صورة مشرفة لمستوى رجل الدفاع المدني السعودي خلال مدة تنفيذ الدورة التدريبية بكلية خدمات الإطفاء البريطانية.

وأعرب مدير الإدارة العامة للتدريب بالدفاع العقيد الدكتور عبد الله بن عبدالرحمن الشمراني، عن شكره وامتنانه للفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني، على دعمه ومتابعته لجميع مراحل ترشيح واختيار المشاركين في هذه الدورة التدريبية المتميزة، وكذلك حرصه على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتهيئتهم للمشاركة في البرنامج التدريبي، والذي يعد إحدى ثمار التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وكلية خدمات الإطفاء البريطانية (Martin March).

وأكد الشمراني ثقته في قدرة رجال الدفاع المدني المشاركين في هذه الدورة، والذين تم اختيارهم بعناية ووفق معايير دقيقة وبما يعزز الاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها ، بعد عودتهم بمشيئة الله تعالى إلى أرض الوطن في الارتقاء بجودة خدمات فرق ومراكز الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث المختلفة.