11 شرطًا للقبول في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران

المواطن - الظهران

أعلنت لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية بالقوات الجوية الملكية السعودية عن استمرار التقديم بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران لحملة الثانوية العامة.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن التسجيل والاطلاع على الشروط وتعبئة طلب الالتحاق على موقع القوات الجوية على الرابط: هنا

كما بينت اللجنة أن شروط القبول بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من شروط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة على أن يتم إرفاق ما يثبت ذلك عند تقديم الطلب).

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (١٧) سنة عند تخرجه من المرفق التعليمي ولا يزيد عن (٢٤) سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية.

أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

أن يكون غير متزوج.

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن لا يقل درجة مادة اللغة الإنجليزية للمتقدم عن (٦٥%) درجة.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (١٦٠سم).

أن لا يقل المعدل التراكمي للشهادة الثانوية عن تقدير جيد.

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية المعد من لجنة التسجيل في المعهد.

وبينت اللجنة أن الخريج من هذا المعهد يحصل على رتبة وكيل رقيب فني في إحدى التخصصات من علوم الطيران والعلوم الفنية والإلكترونيات والمراقبه الجوية وغيرها من تخصصات القوات الجوية.

وأن المعهد يمتاز بتدريس اللغة الإنجليزية والتخصصات الفنية المختلفة، كما أن هناك فرصة للابتعاث للدراسة في الخارج والاستفادة من التقنيات الحديثة وآخر ما توصلت له العلوم الفنية والتكنولوجيا.