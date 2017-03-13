13.9 مليون ريال فائض ميزانية غرفة مكة

المواطن – مكة المكرمة

اعتمدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الحساب الختامي والميزانية العمومية للعام الماضي والميزانية التقديرية للسنة المالية 1438هـ، وذلك عقب اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال في تصريح له أن الفائض المتوقع يقدر بنحو (13.9) مليون ريال، مشيراً إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة للعام نفسه يقدر بنحو (75.8) مليون ريال ويقابلها حجم مصروفات يصل إلى (62) مليون ريال ،مبيناً أن الغرفة حققت إيرادات بلغت نحو (74) مليون ريال، فيما بلغت المصروفات ما يقارب (70) مليون ريال، بفائض يقارب (5) ملايين ريال رغم المنصرفات على مبنى الـ “70عاماً” الذي دشنه معالي وزير التجارة والاستثمار مؤخراً.

وأفاد أن غرفة مكة المكرمة وقعت العديد من الاتفاقيات مع الغرف التجارية الصناعية في المملكة، فضلاً عن اتفاقيات مع بعض الجهات الأخرى من جامعات ومعاهد ومؤسسات عامة، وفي سبيل استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى مكة المكرمة أبرمت الغرفة عدداً من الاتفاقيات الخارجية مع رصيفاتها في الدول الشقيقة والصديقة، من خلال زيارات متبادلة قادها أعضاء من مجلس الإدارة شملت غرفاً تجارية صناعية في دبي وتركيا وتونس وماليزيا وإسبانيا ، بغية تبادل المنافع ونقل الخبرات .