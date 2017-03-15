15 وظيفة شاغرة بفروع شركة #نادك في هذه المدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر عدد (15) وظيفة شاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والدبلوم، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والقصيم، وحائل، وجازان، وأبها، ومشروع حرض.

وعرضت الشركة الوظائف تحت مسمى:

1- فني أتمتة.

2- أمين الصندوق – (3 وظائف).

3- مشرف صيانة أول.

4- مشرف خدمات الأسطول – (3 وظائف).

5- مشرف تجاري.

6- منسق إنتاج.

7- مشرف إنتاج.

8- مدير الأسطول الإقليمي.

9- مشرف مبيعات.

10- مسؤول تدريب المبيعات.

11- محاسب مبيعات.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2017م، عبر الدخول من هنا