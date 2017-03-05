150 طالباً ومعلماً يتنافسون في المسابقة الوزارية “تدبر”

150 طالباً ومعلماً يتنافسون في المسابقة الوزارية “تدبر”

2017/03/05
الساعة 10:29 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – مشعل القحطاني – الدمام
اختتمت شعبة التوعية الإسلامية بمكتب التعليم بشرق الدمام المسابقة الوزارية للقرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة ( تدبر) ومسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث الشريف وذلك بمتابعة مشرف التوعية الإسلامية  بالمكتب الأستاذ عادل عبدالله السليم على مدى يومين متتاليين بمدرسة الأمير سعود بن جلوي .
وأشار عادل السليم مشرف التوعية الإسلامية بالمكتب إلى أنه تم التنسيق وتشكيل ست لجان خاصة بهذه المسابقة للتقييم بمختلف الأقسام والفروع ، وقد استقبلنا أكثر من 150 طالباً ومعلماً من كافة مدارس القطاع بشرق الدمام ، وسيتم فرز وإعلان المتأهلين على مستوى المكتب وترشيحهم للدخول في التصفيات النهائية على مستوى المنطقة.

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