150 طالباً ومعلماً يتنافسون في المسابقة الوزارية “تدبر”

المواطن – مشعل القحطاني – الدمام

اختتمت شعبة التوعية الإسلامية بمكتب التعليم بشرق الدمام المسابقة الوزارية للقرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة ( تدبر) ومسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث الشريف وذلك بمتابعة مشرف التوعية الإسلامية بالمكتب الأستاذ عادل عبدالله السليم على مدى يومين متتاليين بمدرسة الأمير سعود بن جلوي .

وأشار عادل السليم مشرف التوعية الإسلامية بالمكتب إلى أنه تم التنسيق وتشكيل ست لجان خاصة بهذه المسابقة للتقييم بمختلف الأقسام والفروع ، وقد استقبلنا أكثر من 150 طالباً ومعلماً من كافة مدارس القطاع بشرق الدمام ، وسيتم فرز وإعلان المتأهلين على مستوى المكتب وترشيحهم للدخول في التصفيات النهائية على مستوى المنطقة.







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