156 عقوبة إدارية بقيمة 2.9 مليون ريال تنهي مخالفات منشآت الإيواء السياحي في المدينة

المواطن ـ المدينة المنوّرة:

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عقوبات وغرامات مالية بقيمة 2.998.000 ريال، أخيرًا، لعدد من منشأت ودور الإيواء السياحي في المدينة المنورة.

وجاءت القرارات، المتضمنة لـ 156 عقوبة إدارية تجاه دور الإيواء السياحي بالمنطقة، نتيجة لـ:

مخالفة لوائح وأنظمة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

ممارسة الأنشطة قبل الحصول على التراخيص النظامية

مخالفة المنشآت لمعايير الترخيص والتصنيف

تدني جودة الخدمة المقدمة للنزلاء

عدم التقيد بأنظمة منشآت الإيواء السياحي في المدينة المنوّرة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس خالد بن حسين الشهراني، أنَّ تحركات وجولات المفتشين المختصين قد وثقت عدداً من الملاحظات في قطاع الإيواء بالمدينة المنورة.

وأشار الشهراني إلى أنَّ “الفرع منح الفرصة النظامية لتلك المنشآت، بغية تلافي الملاحظات الواردة في التقارير الرقابية، التي تهدف لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء”.

وبيّن أنَّ “العقوبات والمخالفات وفق أنظمة ولوائح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تهدف إلى ضمان جودة خدمات مرافق الإيواء السياحي، المقدمة للنزلاء، فضلاً عن الارتقاء بصناعة السياحة بالمنطقة، والتأكد من مزاولة النشاط بكفاءة عالية”.

وأبرز أنَّ “إصدار تلك المخالفات والعقوبات جاء نتيجة لتطبيق الهيئة لخطط الرقابية طيلة أيام العام، فضلاً عن فترات الأعياد والإجازات الرسمية، وموسمي العمرة والحج”، مشيرًا إلى أنَّه “شملت الخطّة تخصيص الفرق الميدانية لتنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية على مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة وغيرها”.

وأكّد الشهراني، في ختام بيانه، أنَّ “المستفيدين من الخدمات السياحية هم شركاء في العمل الرقابي على الأنشطة ومرافق الإيواء”، داعياً إلى رصد الملاحظات في الخدمات المقدمة والمنشآت السياحية والتواصل مع الهيئة مباشرة من خلال الاتصال على الهاتف السياحي رقم (19988).