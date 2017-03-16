16 طريقة للاستفادة من ملح الطعام.. تعرّف عليها من هنا

المواطن ـ الرياض:

كشف موقع “هافينغتون بوست”، عن بعض استخدامات الملح، الذي يعدُّ واحداً من المعادن الأكثر شيوعاً، مبرزاً أنَّه يمكن الاستفادة منه في المنزل أو للعناية بالبشرة أو التنظيف.

وأوضح الموقع الإلكتروني، أنَّ من بين تلك الاستخدامات الشائعة:

يمنع تكوّن العفن على ستارة الحمام، فإذا غسلتيها بمحلول الملح، فلن يتكون عليها العفن أبداً. يقضي على الحكة التي تصيب الجلد، بللي المنطقة المصابة ثم قومي بتدليكها بالملح فستجدين أن الحكة تزول خلال فترة قصيرة. امسحي الأواني النحاسية بخليط من الملح والخل، لإضفاء اللمعان والبريق. يمنع الملح تناثر زيت الطعام، عندما يرَش في المقلاة قبل تسخين الزيت. وسيلة لكشف احتيال المطاعم: اسكب كمية من الملح على طعامك إذا كان غير نظيفاً أو غير طازج قبل أن تطلب من النادل إرجاعه، وبهذه الطريقة عندما يأتي بالطبق الجديد، يمكنك التأكد من أنه استبدل أم لا. يقضي على روائح الأحذية، ضعي أكياساً قماشية مليئة بالملح داخل حذائك، ستلاحظين أن رائحته أصبحت أفضل بعد بضع ساعات. للتخلص من النمل، امزجي ربع زجاجة مياه بكمية من الملح، ثم ضعي هذا المزيج في أماكن تجمّع النمل. عمل دهانات ملونة آمنة للأطفال، وذلك بخلط كوب من الدقيق وكوب من الملح في وعاء، ثم أضيفي إليها كوباً من الماء وملوناً غذائياً. يمنع تأكسد الخضراوات والفواكه، إذ يمكن نقعها بالماء والملح، لمنع تلونها باللون الأسود. تخلّصي من الروائح الكريهة للبصل والثوم، بفرك يديك بالملح وقليل من الماء، وبهذه الطريقة تتخلصين من الرائحة. عمل عطر خاص لغرفتك، وذلك بإضافة كوب ملح إلى 20-30 قطرة من الزيت النباتي، إذا وضعت هذا الخليط في برطمان زجاجي أو حتى داخل قشرة نصف برتقالة، فإن رائحة غرفتك ستصبح جميلة. يمكنك إخماد النار على الفور في المطبخ، من خلال سكب الكثير من الملح عليها، لأنه يعمل على سحب الأكسجين الذي يغذي اللهب. تنظيف المكواة، فإذا تكون الصدأ في الجزء السفلي للمكواة، فاضبطيها على أعلى درجة حرارة، ثم رشي الملح عليها من مكان لا يسبب لك أذى، ثم قومي بتمرير المكواة الساخنة على الملح. لمنع تكون الجليد على النوافذ، امسحي بقطعة قماش صغيرة النافذة من الداخل بالماء والملح. أو ضعي كيساً من القماش مليئاً بالملح أمام النافذة للحصول على النتيجة نفسها. يعتبر عصير الليمون والملح أفضل من معظم المنظفات الكيماوية، فهو ينظف البالوعة وصنبور حوض المطبخ بشكل أفضل. مقاومة تنقيط الشموع، ضعي الشمعة قبل إشعالها في محلول ملحي مركز لمدة 3 ساعات، ثم تأكدي قبل إضاءتها أنها جافة تماماً.