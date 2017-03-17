17 تخصصاً لتأهيل المواطنين للعمل في قطاع الكهرباء

المواطن – الرياض

اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ( 17 ) تخصصاً مهنياً في قطاع الكهرباء والطاقة للتدريب عليها في المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء بفروعه الثلاثة بهدف تأهيل الشباب السعودي وفق احتياجات سوق العمل المحلي في مجال تقنية الكهرباء.

وبيّن مدير المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء الدكتور خالد الصميلي أن المعهد أسهم حتى الآن في تدريب (1584) شاباً سعودياً وتوظيفهم بشكل مباشر في الشركة السعودية للكهرباء وعدد من شركات الطاقة، وذلك منذ بدء تشغيل المعهد في عام 2012 م.

وأضاف أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والشركة السعودية للكهرباء تعملان وفق شراكة نتج عنها تشغيل هذه المعاهد الثلاثة تحت مسمى المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء في محافظة بيش بمنطقة جازان، ومحافظة الجعيمة بالمنطقة الشرقية، ومدينة الرياض.

وأوضح الصميلي أن المعهد يدرب على ( 17 ) تخصصاً وفق الاحتياج الفعلي للشركات الموظفة للخريجين حيث إن التدريب بالمعهد مرتبط بالتوظيف، ومن أبرز تلك التخصصات تشغيل محطات التوليد، والصيانة الميكانيكية لمحطات التوليد، والكابلات الكهربائية، وصيانة شبكات التوزيع الكهربائية.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي ،إن المعهد يعد إحدى ثمار برنامج الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة مع قطاع الأعمال والذي تمّ من خلاله حتى الآن تشغيل ( 24 ) معهداً للتدريب في مختلف التخصصات التقنية، وتعمل تلك المعاهد وفق نظام التدريب المبتدئ بالتوظيف، حيث يتم توقيع العقد الوظيفي للمتدرب في الأسابيع الأولى من انضمامه لتلك المعاهد ، ويحصل المتدرب على مكافأة شهرية تصل إلى حوالي (3) آلاف ريال طوال فترة التدريب لحين تخرجه والتحاقه بالوظيفة.

وأفاد أن المؤسسة تسعى إلى زيادة عدد تلك المعاهد لتصل إلى ( 35 ) معهداً بحلول عام 2020م، والتنوع في البرامج التدريبية المقدمة بما يخدم سوق العمل المحلي، ومن أبرز المجالات التي تدرب عليها تلك المعاهد مجال تقنية الغذاء ,والبترول والنفط، وصناعة البتروكيماويات والتعدين ,ومجال المياه والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.