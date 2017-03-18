18 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة بشركة أسمنت #ينبع

المواطن ـ خالد الأحمد:

تحت رعاية الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع، أعلنت شركة أسمنت ينبع عن فتح باب القبول على الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة لديها.

وأوضحت الشركة أنَّ ذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

رئيس قسم العمليات. رئيس قسم الإنتاج. رئيس قسم الصيانة الميكانيكية. مهندس ميكانيكي. مهندس كهرباء. مهندس كيميائي. كيميائي. مشغل غرفة تحكم. فني مختبر. فني ميكانيكا. فني كهرباء. فني لحام. فني ميكانيكا ديزل. فني خراطة. إطفائي. ميكانيكي سيارات. كهربائي سيارات. أخصائي موارد بشرية.

وأوضحت الشركة أن على الراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة رفع السيرة الذاتية، الدخول والتقديم من هنا، قبل موعد الحضور، المقرر في يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 28 و29 أذار/مارس 2017م.