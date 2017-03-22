22 قتيلا على الأقل في سقوط حافلة بـ “هوة” في نيبال

المواطن - وكالات

قتل 22 شخصا على الأقل، وأصيب 40 آخرون بجروح خطيرة أمس الخميس بعد سقوط حافلة ركاب الى هوة بانخفاض نحو 200 متر من الطريق السريع في منطقة جاجاركوت أقصى غرب نيبال.

وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة جاجاركوت كريشنا شاندرا بوديل، لوكالة اندو اسيان نيوز الهندية، إن 13 شخصا لقوا حتفهم على الفور فيما توفي اخرون في مستشفى محلي كانوا قد نقلوا اليه لتلقي العلاج.

ووقعت المأساة عند مرور الحافلة المتجهة من مدينة (كالنكا) الى قرية (لخارا) عبر منطقة وعرة حيث انزلقت الى هوة عميقة وكان على متنها أكثر من 60 راكبا.