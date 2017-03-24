24 ساعة_توفير تنصح بإطفاء الإنارة عند مغادرة المكان

المواطن – الرياض

حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) على تبني عادات يومية للمستهلك من شأنها الإسهام في توفير الطاقة.

وقال في حملته التوعوية التي أطلقها بعنوان (# 24 ساعة_توفير) : يُمكن للتغيرات البسيطة في عاداتنا اليومية مثل: إطفاء الإنارة غير الضرورية أو أجهزة التكييف عند مغادرة المكان في توفير الطاقة بشكل كبير, كما يُمكن ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل باتباع طرق عديدة: منها إيقاف تشغيل الأجهزة تماماً عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.

وتُعنى الحملة بإيصال أفكار بسيطة وسلوكيات في حياتنا اليومية من شأن تطبيقها أن يحدث فرقاً في كبيراً في استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، ومنها في المنزل: استخدام الإضاءة الطبيعية لنور الشمس في المنزل بدلاً من الإنارة، وضبط درجة حرارة المكيف صيفاً عند 24 درجة مئوية.

كما تشمل أفكار الحملة تحديد أوقات غسل الملابس في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م-5م), وعدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل والاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.