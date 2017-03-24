24 ساعة_توفير توصي بضبط الهواء في إطارات المركبة

المواطن – واس

طالبت حملة ( # 24 ساعة_توفير) بالمحافظة على ضغط الهواء في إطارات المركبات وفق القيم الموصى بها من الشركة الصانعة للسيارة؛ وذلك لأن درجة ضغط الهواء تختلف من مركبة إلى أخرى حسب نوع المركبة، كما يُنصح بفحص ضغط الهواء عندما يكون الإطار بارداً، كما يفضل فحص ضغط الهواء مرة كل أسبوعين أو مرة في الشهر كحد أقصى.

وبينت الحملة أن المحافظة على ضغط الهواء وفق القيم المنصوص عليها من شأنه أن يسهم في توفير بنسبة تصل إلى 3% من استهلاك الوقود.

وأوصت الحملة بالرجوع إلى كتيب السيارة أو على قائم باب السائق، أو الموقع الإلكتروني للشركة الصانعة للمركبة للتأكد من التعليمات الموصى بها من الشركة حول ضغط الهواء المناسب للإطارات.