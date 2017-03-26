26 قتيلاً من الحوثي في تقدّم قوّات الشرعية اليمنية بجبهة نهم

المواطن ـ اليمن:

يواصل جيش الشرعية اليمنية تقدّمه في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، بعد اشتباكات عنيفة مع الانقلابيين أسفرت عن مقتل 26 عنصراً، وإصابة العشرات منهم، فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة، التي تكبّدتها الميليشيات.

وأكّدت مصادر محلّية يمنية، أنَّ قوات الجيش اليمني حررت عدداً من المواقع التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، ومن بينها جبل دوه، وجبل العياني، وجبل الضبيب، والتباب الحمر.

وفي سياق متّصل، اندلعت في محافظة البيضاء، مواجهات عنيفة بين القوات الشرعية والميليشيا الانقلابية، في مناطق بمديرية ذي ناعم.

وقتل ستة من عناصر الانقلابيين، وأصيب آخرون، في هجوم شنته المقاومة الشعبية على نقطة أبا العون في البيضاء.