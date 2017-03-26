26 وظيفة شاغرة للجنسين بهيئة النقل العام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة النقل العام عن توفر عدد (26) وظيفة شاغرة للسعوديين من الجنسين، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس، في عدد من التخصصّات، للعمل في منطقة الرياض، وفق مسميات الوظائف التالية:

1- مهندس بحري.

2- مدير إدارة المشتريات والمناقصات.

3- مدير إدارة الشؤون القانونية.

4- مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

5- مهندس مدني – (وظيفتان).

6- مهندس مدني مشرف.

7- مفتش بحري.

8- مراقب أنشطة نقل.

9- مدير الإدارة المالية.

10- مهندس ميكانيكي.

11- مهندس كهربائي.

12- مطور برامج أول – (للجنسين).

13- محلل نظم أول – (للجنسين).

14- باحث قانوني مساعد – (للجنسين).

15- باحث ميزانية مساعد – (للجنسين).

16- مترجم لغة إنجليزية – (للجنسين).

17- محاسب – (للجنسين).

18- مساعد إداري – (للجنسين).

19- مستشار قانوني بحري – (للجنسين).

20- مستشار قانوني – (للجنسين).

21- مدير أنظمة.

22- باحث اقتصادي – (للجنسين).

23- أخصائي أمن معلومات – (للجنسين).

24- باحث إحصاء مساعد – (للجنسين).

25- باحث اقتصادي مساعد – (للجنسين).

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 5 مارس 2017م.

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