3 مزايا خفية داخل “سناب شات” تعرف عليها

المواطن – وكالات

لا يشبه تطبيق “سناب شات” أي شبكة اجتماعية أخرى خاصة من حيث طريقة الاستخدام، فمواقع مثل فيس بوك وتويتر بسيطة ويمكن الوصول لمزاياها بسهولة على عكس سناب شات، مما جعل هناك مشكلة بين المستخدمين الجدد عند التعامل مع التطبيق، لذلك نرصد لك فيما يلي بعض المزايا الخفية الموجودة داخل تطبيق مشاركة الصور والفيديو الشهير “سناب شات”.

– الرسم بألوان أكثر: عند الحاجة للرسم على الصور يمكنك الضغط على أيقونة القلم أعلى اليمين وستظهر لوحة ألوان يمكن الاختيار بينها، ولكن للوصول لألوان أكثر عليك سحب إصبعك من شريط الألوان نحو حواف الشاشة للوصول إلى الخيارات مثل الأسود والأبيض، والرمادي، والتي لا تظهر مباشرة.

– استخدام أكثر من “فلتر”: في البداية مرر الشاشة من اليمين إلى اليسار لاستخدام “فلتر” واحد، وأثناء تثبيت إصبعك أسفل الشاشة لاستخدام “الفلتر” عليك تمرير إصبعك الآخر من اليسار إلى اليمين مرة أخرى لإضافة “فلتر” جديد.

– خيار الوضع الليلي: عند استخدام التطبيق في منطقة ضعيفة الإضاءة، ستظهر أيقونة على شكل نصف قمر في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، عند الضغط عليها ستتمكن من التصوير بشكل أفضل.