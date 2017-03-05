35 وظيفة شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عن توفر عدد (35) وظيفة صحية وهندسية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس، وفق مسميات الوظائف التالية:

1- ممارس مكافحة العدوى.

2- أخصائي وبائيات مكافحة العدوى.

3- أخصائي تمريض – (وظيفتان).

4- أخصائي جودة.

5- أخصائي صدى وتقنية.

6- أخصائي كهرباء وتعليم.

7- تقني كهرباء.

8- تقني مختبر القسطرة.

9- أخصائي إحصاء حيوي.

10- أخصائي التثقيف الصحي.

11- أخصائي علم أمراض النطق واللغة.

12- أخصائي الأطراف الاصطناعية.

13- أخصائي علاج طبيعي.

14- أخصائي علاج وظيفي.

15- مدير أول الحالة.

16- أخصائي أول تمريض.

17- أخصائي أول جودة.

18- دكتور صيدلي.

19- صيدلي سريري.

20- صيدلاني.

21- معالج الجهاز التنفسي.

22- أخصائي مختبر.

23- تقني مختبر.

24- فني تخطيط أعصاب.

25- تقني إدارة المستشفيات.

26- فني أجهزة طبية.

27- مهندس تقنية معلومات.

28- مهندس مدير مشروع.

29- مهندس كهرباء.

30- مهندس أجهزة طبية.

31- مهندس مدني.

32- أخصائي ومحلل تحسين الأداء.

33- أخصائي موارد بشرية.

34- محلل موارد بشرية.

وأوضحت المدينة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف: (هنا )، ومستمر حتى تاريخ 4/ 5/ 2017م.