4 حوادث مرورية بجازان تخلف 20 إصابة بينهم 11 طالباً وطالبة

المواطن- خالد الأحمد- جازان

أصيب 20 شخصاً بإصابات ما بين متوسطة وبسيطة، من بينهم 6 طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إصابة 5 طالبات، إثر وقوع أربعة حوادث لتصادم وانقلاب مركبات و2 ميكروباص على طرقات منطقة جازان، وذلك منذ الصباح وحتى مغرب اليوم الخميس.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ”المواطن”، أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب ميكروباص يقل طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، التابعين لأحد المعاهد في المنطقة، وقد وقع الحادث على طريق “بخشة – المعبوج”، وتم توجيه (4) فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرق الإسعافية وجدت بالموقع (6) حالات إصاباتهم ما بين متوسطة إلى بسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقل (4) حالت إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وحالتين إلى مستشفى الملك فهد المركزي لتلقي العلاج.

وأضاف أن غرفة العمليات مساء اليوم الخميس بلاغاً عن وقوع حادث تصادم أدى انقلاب مكروباص يقل طالبات أثناء عودتهن على طريق (صبيا – هروب) بالقرب من قرية المشلحة، وقد تم توجيه (3) فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرق الإسعافية وجدت بالموقع (5) حالات إصاباتهم ما بين متوسطة إلى بسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية ونقلهم إلى مستشفى صبيا لتلقي العلاج.

وتابع “الصرخي”: أن غرفة العمليات تلقت بعد مغرب اليوم الخميس بلاغين، الأول عن وقوع حادث تصادم بين شاحنة وميكروباص يقل عمال من الجنسية الشرق آسيوية على طريق المدينة الاقتصادية بالقرب من مجمع أبو عامرية التجاري والسكني بمحافظة بيش وأن به عدداً من المصابين، وعلى الفور تم توجيه (4) فرق إسعافية، وعند وصول الفرق وجدت بالموقع (8) إصابات ما بين متوسطة إلى بسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج.

أما البلاغ الثاني، عن وقوع حادث انقلاب على الطريق الدولي “بيش – صبيا” بالقرب من قرية المحلة، وجدت الفرقة الإسعافية حالة واحدة إصابتها متوسطة، وقدمت الفرقة الخدمة الإسعافية ونقل المصاب إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج.