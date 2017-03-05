5 أرقام تُهمك قبل مباراة نهائي كأس ولي العهد بين النصر والاتحاد!

المواطن ـ محمد سلام

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية والعربية مساء الجمعة في تمام الساعة 20.35 إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع فريقي النصر والاتحاد في نهائي كأس ولي العهد.

اللقاء يُنتظر أن يكون مثيرًا بين الفريقين الكبيرين، كونها مباراة نهائية والفوز بها يضمن تحقيق إحدى بطولات الموسم الرياضي، كذلك تضاؤل حظوظ النصر والاتحاد في التتويج ببطولة دوري جميل، يجعل كل فريق يقاتل من أجل التتويج ببطولة كأس ولي العهد.

ونرصد في السطور التالية أهم 5 أرقام تتعلق بهذه المسابقة..

1ـ الهلال هو صاحب الرقم القياسي في تحقيق لقب البطولة برصيد 13 لقبًا، يليه الاتحاد برصيد 7 ألقاب، ثم الأهلي بـ6 ألقاب، ثم النصر والشباب بواقع 3 ألقاب لكل فريق.

2ـ أطول سلسلة فوز باللقب حققها الهلال من موسم 2007 ـ 2008 حتى موسم 2012 ـ 2103 حيث تُوج الزعيم بالبطولة 6 مرات متتالية.

3ـ الأهلي هو أول ناد يُحقق لقب كأس ولي العهد، وكان ذلك موسم 1956 ـ 1957.

4ـ الأهلي والنصر هما الفريقان الأكثر مشاركة في المسابقة بواقع 28 مشاركة، ثم الاتحاد والهلال 27 مشاركة، والشباب والاتفاق 26 مشاركة.

5ـ هداف نسخة العام الحالي من البطولة هو محترف الأهلي، المهاجم السوري عمر السومة، برصيد 7 أهداف، ثم الجزائري محمد بن يطو، محترف نادي الشباب، برصيد 5 أهداف، وفي المركز الثالث مهاجم النصر حسن الراهب ولاعب الاتحاد فهد المولد، بواقع 3 أهداف لكل لاعب.