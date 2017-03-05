الشريان يفتح النار على الصحف #السعودية وهيئة الصحفيين .. شاهد ماذا قال؟

المواطن - عبد الرحمن دياب

رأى الإعلامي، داود الشريان، أن هيئة الصحفيين السعوديين والصحف في المملكة، أدمنت الإعلام التسويقي للجهات الحكومية وعدم البحث عن المعلومات الحقيقية التي تخدم المواطن.

و قال الشريان في لقاء عبر “ام بي سي ” في أسبوع مع الزميل عوض الفياض إن دور الإعلام ينصب في القضايا التنموية، ولكن ما يحدث هو أنه يوجد تجاهل في المملكة لقضايا المواطن والاعتماد على الأخبار الرسمية التي تأتي إليها من الجهات الحكومية.

وأكد الشريان أن الجهات الحكومية لا تسمح بتقديم المعلومات الأساسية عن المشروع التنموي، بل تقدم معلومات عن الأشخاص وليس عن الكيان ذاته.