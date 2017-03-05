هل كانت شكاوى أعضاء تدريس طب #الطائف وراء تعيين الدكتورة دلال نمنقاني؟

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

علمت ” المواطن ” من مصدر خاص أن تعيين الدكتورة دلال محيي الدين نمنقاني عميدة لكلية الطب في جامعة الطائف، أتى كردة فعل من إدارة الجامعة بعد كثرة شكاوى منسوبي كلية الطب .

وأشار المصدر في حديثه لـ ” المواطن ” إلى أن الدكتورة نمنقاني كانت تشغل منصب أعلى بكثير من عميدة كلية الطب، وكانت عميدة الدراسات الجامعية للطالبات في كافة كليات الطائف ومسؤولة عنهم وحاليًا انحصر عملها على كلية الطب فقط .

وأكد عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف لـ ” المواطن ” أن هذا التعيين أتى ردة فعل من إدارة الجامعة ضد الشكاوى التي تتلقاها من منسوبي كلية الطب.