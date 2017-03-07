بالصور .. انطلاق ورشة عمل المواكبة الإعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

انطلقت عصر أمس الاثنين ورشة عمل المواكبة الإعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية والتي تستمر حتى الأربعاء خلال الفترة المسائية وذلك بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد بلعصان، بحضور رئيس اللجنة الإعلامية للمناسبة المتحدث الرسمي والمشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب سمو أمير منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت ورئيس عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد الدكتور مبارك بن سعيد بن حمدان حيث أعلن بن حمدان انطلاق اعمال الورشة من خلال كلمة ترحيبية بالمشاركين بالورشة من الإعلاميين والناطقين ومن المهتمين بالجانب الإعلامي منوهاً بدور الإعلام وأهميته وخاصة في المجال السياحي مشيراً إلى ضرورة التحري والمصداقية عند كتابة الخبر واتباع التعليمات الخاصة بالنشر واختيار المواضيع التي تهم الفرد والمجتمع وعدم الركض وراء الإشاعات وتضخيم القضايا البسيطة وتطوير الذات من خلال حضور الدورات والمنتديات. عقب ذلك انطلقت الورشة التي يقدمها الأستاذ المساعد بقسم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد بأبها الدكتور ساعد ساعد حيث بدأت بتعريف معنى السياحة ونشأتها وأنواعها ومجالاتها المختلفة وكيف يمكن تطويرها وسوف يتم مواصلة أعمال الورشة غداً وبعد غد بإذن الله.