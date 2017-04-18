أنباء تُسعد جماهير الهلال !

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر مُقربة من البيت الهلالي أن هناك تحركات شرفية في النادي العاصمي من أجل بحث تجديد عقد لاعب خط الوسط، عبدالله عطيف، والذي ينتهي مع نهاية العام الميلادي الحالي، وبينت أن هذا الملف سيتم فتحه بشكل حاسم بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وتؤكد مصادر مُقربة من اللاعب أنه يُرحب كثيرًا بالاستمرار في صفوف الهلال لسنوات مقبلة، لاسيما وأنه لمس في الفترة الماضية تقدير الجمهور والإدارة لما يقدمه من مستويات مميزة مع الفريق.

وكانت جماهير الهلال قد أشادت كثيرا بمستويات عطيف التي قدمها خلال الموسم الحالي، وطالبت إدارة النادي بضرورة الإسراع في تجديد عقده، ووصف الهلاليون عطيف بأنه “موسيقار” خط الوسط الهلالي في الوقت الحالي.



هذا وكاد الفريق الهلالي أن يخسر خدمات عطيف من خلال إعارته للرائد في فترة الانتقالات الشتوية قبل اكتشاف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيني رامون دياز له من خلال معسكر خارجي للزعيم إبان فترة توقف الدوري، الأمر الذي جعل دياز يعتمد عليه كثيراً في المباريات، ليعود للمشاركة بعد أن كان أسيراً لدكة البدلاء منذ عودته وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي، عندما أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

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