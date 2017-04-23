إبراهيم العمر.. الأكاديمي النشيط محافظًُا لهيئة الاستثمار

المواطن- الرياض

بعد صدور أمر ملكي بتعيين إبراهيم العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير، ترصد “المواطن” رحلة الدكتور إبراهيم العمر العملية.

حصل إبراهيم العمر، على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولايةكانساس، الولايات المتحدة الامريكية، سنة 1423هـ/2002 بتخصص النقود والبنوك والتنمية.

والعمر حصل على الماجستير في الاقتصاد الاسلامي، من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، في الرياض سنة 1412هـ، فيما حصل على البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الشريعة بجامعة الامام محمد بنسعود الاسلامية، في القصيم، سنة 1406هـ.

ويعتبر إبراهيم العمر أحد الأعضاء الفاعلين في عدد من المراكز البحثية كمركز التنميةالمستدامة بالجامعة وعضو بلجنة تنمية الاستثمار بالقصيم إضافة إلى كونه أستاذًا زائرًا في جامعة ولاية كانساس الحكومية، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولدى محافظ الهيئة العامة للاستثمار الجديد سجلًا حافلًا، حيث بدأ كمحاضر إلى أن تبوأ كرسي عميد كلية الاقتصاد والإدارة من عام ١٤٢٨هـ حتى عام ١٤٣٣ بالإضافة لإشرافه على كلية الأعمال ببريدة من عام ٣٠ حتى ٣٣ هـ.

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