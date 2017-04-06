إقفال باب التسجيل على الوظائف الإدارية للرجال.. وهنا موعد إعلان النتائج

المواطن - الرياض

تغلق وزارة الخدمة المدنية اليوم باب التسجيل على الوظائف الإدارية للرجال، حيث بدأ التقديم عليها من يوم 5 رجب الجاري.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل أمام المواطنات الراغبات في شغل هذه الوظائف خلال الفترة من 12-16 من شهر رجب الجاري.

وطبقًا لجدول الإعلانات الوظيفية الذي أعلنته الخدمة المدنية في يناير الماضي، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الوظائف يوم 8 شعبان المقبل.

وكانت الخدمة المدنية، قد دعت الأسبوع الماضي، الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، الراغبين في التقدم لتلك الوظائف (رجال / نساء)، لتقديم طلباتهم عبر برنامج جدارة.

وأشارت الخدمة المدنية إلى أنَّ التقديم يشمل من تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة”، مبيّنة أنَّ “هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام(رجال/ نساء)، التي تلقّت وزارة الخدمة المدنية طلبات إشغالها في نظام جدارة الى تاريخ 24 /6 /1438هـ”.

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