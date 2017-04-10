اتحاد الكرة مُهدد بالتجميد في قضية العويس !

المواطن ـ محمد سلام:

رأى الإعلامي الرياضي، محمد النمري، أنَّ اتحاد كرة القدم السعودي يسعى إلى تجريم الحارس محمد العويس بأي طريقة؛ وهو ما جعلهم يطلبون التحقيق مع العويس من جديد، رغم صدور قرار مركز التحكيم الرياضي، ببطلان الاتفاق بين الأهلي والشباب وإلغاء عقد اللاعب محمد العويس مع الأهلي، مؤكدًا أن اتحاد الكرة قد يتضرر أو يتم تجميده في حالة ثبوت تدخل جهة حكومية.

وأوضح النمري من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أنّه “قبل 10 أيام اجتمع اتحاد القدم بمركز التحكيم، وعلموا عن قرار المحكمين، الذي يفترض صدوره السبت قبل الماضي، لكن تم التأجيل دون سبب!”.

وأضاف “بعد علم اتحاد القدم بالقرارات طلب من مركز التحكيم طلب العويس للتحقيق مرة أخرى واختاروا هذا اليوم ( أي بعد صدور أولى القرارات ) !”، مشيرًا إلى أنّه “لم يجدوا أي دليل يدين العويس وكأنهم يريدون تجريمه مع أنه لاعب سعودي، لذلك هم أعادوا التحقيق ( لعل وعسى ) أن يجدوا مرادهم!”.

وأنهى بقوله “عمومًا لا يحق تدخل الجهات الحكومية ، فبمجرد تدخلها (يتضرر اتحاد القدم وقد يجمد) أيضاً، انتهى وقت تقديم الأدلة ، وما ذكروه أكاذيب”.

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