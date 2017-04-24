الزهراني رئساً لنادي العين بالباحة

فاز رجل الأعمال مازن بن معيض بن رداد الزهراني، برئاسة مجلس إدارة نادي العين بمنطقة الباحة، ولمدة أربعة سنوات بعد إغلاق باب الترشيح وعدم ترشح أي منافس على المنصب.

ومن المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية يوم الخميس ١٤٣٨/٩/٦ النتائج النهائية للانتخابات.

هذا وكان باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي العين قد أقفل الساعة التاسعة من مساء أمس الأحد، بعد أن كان مفتوحًا من فترة الترشيح لاستقبال ملفات المرشحين، ولم يتقدم بأوراق ترشيحه لرئاسة مجلس الإدارة «وفقًا لمحضر المكتب الرئيس لرعاية الشباب بمنطقة الباحة » سوى مازن بن رداد الزهراني.

وتقدم لعضوية مجلس الإدارة كلاً من:

١/ سليمان بن علي الغامدي

٢/ محمد بن أحمد قرهم

٣/ أحمد بن راشد الزهراني

٤/ راشد بن طاهر الزهراني

٥/ حسن بن دباج الزهراني

٦/ علي بن محمد الزهراني

٧/ معتوق بن محمد الزهراني

٨/ عبدالعزيز بن راجح العبدان.