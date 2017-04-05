العبدالوهاب يوجه بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين بمكاتب الأحوال المدنية

العبدالوهاب يوجه بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين بمكاتب الأحوال المدنية

2017/04/05
الساعة 3:24 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شدّد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب، على ضرورة التعامل الحسن مع المراجعين وإنهاء الإجراءات في وقتٍ وجيز دون إخلال بالأنظمة.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها أخيرًا، لمكتبي الأحوال المدنية بالوجه وتيماء، حيث اطلع خلالها على سير العمل وآلية استقبال المراجعين.

واستمع العبد الوهاب إلى شرح موجز عن إحصاءات العمل، وما تم إنجازه في مشروع أرشفة وثائق المواطنين إلكترونياً، داعيًا إلى مضاعفة الجهود في أرشفة وثائق المواطنين لما لذلك من أهمية للمواطن ولجهاز الأحوال المدنية أيضاً.


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