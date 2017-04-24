العلاوة السنوية تربك المواطنين.. ومغردون: أهم من البدلات نريد توضيح المالية

المواطن - الرياض

أثارت وزارة المالية، حالة من القلق والارتباك بين المواطنين، بسبب نشر الوزارة لتغريدة عن صدور الأوامر الملكية بإعادة العلاوات والبدلات والمزايا للمواطنين جميعًا، ثم عادت لتحذف التغريدة وتنشرها دون كلمة علاوات.

وشارك نشطاء عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، صورة لتغريدة شاركتها وزارة المالية، ثم قامت بحذفها لاحقًا، وجاء فيها، تصريح لوزير المالية محمد الجدعان، الذي قال فيه “إعادة العلاوات والبدلات والمزايا، لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين”، ليقوم حساب الوزارة بحذف التغريدة لاحقًا، ثم كتابة تغريدة أخرى لا تتضمن كلمة “العلاوات”، في إشارة إلى أنها لم تذكر ضمن الأوامر الملكية.

وتساءل مغردون عن السبب في سقوط وزارة المالية في هذا الخطأ، وبينما أرجعه بعضهم إلى التسرع في كتابة التغريدة من القائم على حساب الوزارة، قال آخرون، إنه خطأ كان يمكن التماس العذر فيه، لولا أنه جاء من وزارة المالية التي من المفترض أن تكون أكثر تدقيقًا في هذا الشأن.

وأكّد المغردون أهمية صرف العلاوة هذه السنة، وعدم تأخيرها للعام المقبل، لأن ذلك يؤثر في التقاعد وتسقط سنة من الخدمة مما يؤثر على التقاعد ‎.

ودشن مغردون عبر موقع التواصل “تويتر” وسم بعنوان “العلاوة السنوية”، تداولوا من خلاله نقاشات وأطروحات وتساؤلات حول صرف العلاوة، فيما لم يتم حسم الأمر على مستوى الرسمي من قبل وزارة المالية.

وعلق صاحب حساب “ماجدونا‏” بقوله “العلاوة السنوية من أبسط حقوق المواطن، عندما تضرر الاقتصاد لم نتذمر من إلغاء العلاوة لكن الآن بعد انتعاش الاقتصاد نطالب بها”، بينما رأى فهد العيد أنَّ “العلاوة السنوية هي حق أصيل بالراتب واستغرب كيف تم إيقافه ولكن البدلات والمكافآت هي مكتسبة، فالأصل أن تعود العلاوة قبل البدلات والمكافآت”.

وأشار صاحب حساب @aboriyadh9 إلى أنَّ “العلاوة السنوية ضمن قرار رقم 551، وهي البند أولاً منه القرار الملكي، شامل بإعادة كل ما ورد بالقرار 5511 نصاً ولم يستثني بندا أو يحدد آخر”، فيما أعرب محمد أبو صالح عن حالة من الإحباط بكلمتين “يا فرحة ما تمت”.

وغرد الناصري‏ “ندري أنَّ العلاوة ستصل العام المقبل، هذا أمر مفروغ منه، نحن نتكلم عن علاوة العام الجاري”، فيما اعتبر يحيى الخواجي أنَّ‏ “العلاوة أهم من البدلات.. أنا لم أفهم أسباب الانتقائية، العلاوة أهم من المكافآت والبدلات المفروض ترجع قبل كل شيء”.

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