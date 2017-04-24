المحامي القاضي يوضح لـ”المواطن”: هذه العقوبات تنتظر الوزير المحال للتحقيق

المواطن - أحمد المسعود - الرياض

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، أن وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، ينتظر عقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، حال ثبوت إدانته في التهم المنسوبة إليه.

وأوضح القاضي في حديث خاص لـ ” المواطن ” أن المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/01/1435 ( نظام الاجراءات الجزائية ) ” بينت فقراته أنه لا ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة الوزير أو من سبق له أن عُين وزيرًا أو شغل مرتبة وزير إلا بعد الرفع عن ذلك للملك للنظر فيها ولا تسمع بعد مضي ستون يوما من نشوء الحق المدعى به.

وأشار إلى أن نظام محاكمة الوزير الصادر أيضا بالمرسوم الملكي رقم 88 وتاريخ 22/09/1380 يتضمن أنه ” إذا ارتكب الوزير جريمة استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة و / أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة؛ فهي من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء، ويعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

وأضاف أنه إذا ثبتت إدانته وفقًا لنص المادة السادسة من نظام محاكمة الوزراء، فيترتب على ذلك” عزله من منصبه وحرمانه من تولى الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات ومن أي وظيفة فيها.”

وتأتي محاكمة العرج بناءاً على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله -، مساء السبت الماضي، بإحالة وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج للتحقيق، نظراً لما تم رفعه من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بشأن التجاوزات وإساءة استخدام السلطة والنفوذ.

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