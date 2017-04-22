“المواطن” ترصد 5 أسباب أعطت الهلال لقب دوري جميل !

تُوج نادي الهلال رسميًا ببطولة دوري جميل للمحترفين قبل جولتين من نهايتها، عقب تحقيقه يوم الخميس الماضي الفوز على نادي الشباب بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن لقاءات الجولة 24 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 60 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، ليعلن الزعيم تتويجه رسميًا ببطولة الدوري للمرة 14 في تاريخه.

تتويج الهلال باللقب، الذي غاب عن خزائنه منذ موسم 2010 ـ 2011، جاء عن جدارة واستحقاق، قياسًا لما قدمه الفريق طوال مشوار البطولة، وترصد “المواطن” في السطور التالية أهم الأسباب التي أعطت الزعيم اللقب الغالي..

1ـ “استقرار إداري”

يتميز الهلال بامتلاكه إدارة مميزة واعية بقيادة الأمير نواف بن سعد، ودعمًا شرفيًا غير محدود، وهو ما انعكس على الاستقرار المالي للنادي العاصمي طوال الموسم، وعدم حدوث أزمات في الفريق؛ بسبب تأخر رواتب اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري، مما يجعل الجميع يُركز فقط نحو تحقيق الهدف المنشود.

2ـ “مُدرب خبير”

اتخذت الإدارة الهلالية قرارًا رائعًا بعد مرور 4 جولات من بداية الموسم، بإقالة المدرب جوستافو ماتوساس، والتعاقد مع المدرب المميز رامون دياز، صاحب الخبرة الكبيرة في عالم التدريب، وصائد بطولات الدوري في بلاده الأرجنتين.. دياز استطاع صناعة توليفة رائعة من اللاعبين، وظهرت معه شخصية الفريق البطل الذي لا يتأثر بغياب أي لاعب.

3ـ “وفرة اللاعبين”

يمتلك الهلال العديد من اللاعبين المميزين في كافة الخطوط، بالإضافة إلى رباعي أجنبي مميز، وشاهدنا على مدار الموسم الرياضي عدم تأثر الفريق بغياب أي لاعب أساسي في الفريق.. غاب نواف العابد وسالم الدوسري وياسر الشهراني وكارلوس إدواردو وبقى الهلال قويا لا يتأثر بغياب النجوم.

4ـ “تراجع المنافسين”

بلا شك كان لتراجع مستوى الفرق المنافسة دورًا في حسم الهلال المبكر لبطولة الدوري، شاهدنا الأهلي أقل كثيرًا عما كان عليه في الموسم الماضي، الذي شهد تفوق الراقي وحصوله على بطولة الدوري، ولم يستطع النصر تصحيح مساره في الموسم الحالي، خاصة بعد رحيل المدرب زوران ماميتش، وتأثر الاتحاد بأزمات إدارية سابقة تسببت في خصم 3 نقاط من رصيد الفريق، وربما كان الاتحاد هو الفريق الوحيد القادر على منافسة الهلال إذا لم يتعرض لمشكلة خصم نقاط من رصيده.

5ـ “قوة هجومية ودفاعية”

امتلك الهلال خط هجوم هو الأقوى في بطولة الدوري حتى الآن، حيث سجل 55 هدفًا، وتنوعت أسلحة الفريق الهجومية سواء من انطلاقات الظهيرين، وإرسال الكرات العرضية، أو من الاختراق في العمق وصناعة التمريرات البينية، وكذلك الكرات الثابتة، أيضا تفوق الهلال دفاعيًا، ولم تستقبل شباكه سوى 14 هدفا، بفارق 6 أهداف عن النصر ثاني أقوى خطوط الدفاع، وتميز خط دفاع الهلال بالانسجام والصلابة، مع حراسة مرمى مميزة بتواجد الحارس عبدالله المعيوف.

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