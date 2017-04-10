“المواطن” على متن قطار “سار” .. هكذا كانت رحلة الرياض – القصيم

المواطن ـ خالد عكاش ـ القصيم:

بسرعة تصل إلى 200 كيلو متر في الساعة، يوجز قطار “سار” المسافات، ويجعلها أكثر راحة للمسافرين، وقربًا، دون أن تغفل المؤسسة دورها الاجتماعي، وفي الوقت نفسه تواكب خطّة المملكة للتحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، عبر استقطاب الشباب للتدريب والتوظيف.

“المواطن” لبت دعوة شركة “سار” وتجول وفدها برئاسة رئيس التحرير محمد الشهري في محطتي قطار “سار”، الرياض والقصيم، كأول صحيفة تقوم بزيارة “سار”، حيث كان في استقبال الوفد مدير عام التسويق والعلاقات العامة الأستاذ سليمان الخويطر، الذي أطلع الوفد على محطة الرياض، مؤكّدًا أنّها المحطة الوحيدة التي تحمل تصنيف “أ”، ومبيّنًا أنَّ مساحتها تزيد بـ 20% عن باقي محطات المملكة، وتتميز ببقائها مفتوحة حتى ساعات متأخرة من الليل.

رحلة “المواطن” إلى القصيم:

وعلى مدار ساعتين ونصف الساعة ، رافق الوفد قطار “سار”، في رحلته المتجهة، والتي تصنف كفئة ” ب ” من العاشرة صباحًا، إلى القصيم، تخللها توقف لمدة عشر دقائق في محطة المجمعة.

وأوضح الخويطر لـ”المواطن“، أنَّ “سرعة القطار تصل إلى 200 كيلو متر في الساعة، ويتسع لـ444 راكبًا”، لافتًا إلى أنَّ “القطار يحتوي على سبع عربات، ثلاث منها لدرجة الأعمال، وأربعة اقتصادية”.

وبيّن أنَّ “واجهة القطار مصممة من الزجاج الصناعي (fiber glass)، لتتحمل الظروف الجوية، ومشاكل الطريق إن وجدت”، مبرزًا أنَّ “عدد الرحلات التي تقطع خط الرياض ـ القصيم، ستتم زيادتها، لتصل إلى رحلتين ترددية، في أيار/مايو المقبل”.

الأسر المنتجة :

من باب المسؤولية الاجتماعية، رصدت “المواطن“، الدعم الذي تقدّمه “سار” للأسر المنتجة، إذ تمَّ تخصيص أماكن لبيع منتجاتها، في جميع محطات القطار، بما فيها محطة المجمعة.

تشغيل محطّة حائل:

وفي شأن مشاريع “سار” الراهنة، كشف الخويطر لـ “المواطن“، أنَّ “هناك مشاريعًا عدة، أبرزها قطار الحرمين، وقطار الشمال”، مشيرًا إلى أنّه “سيتم استلام البنية التحتية لقطار الرياض ـ الدمام، خلال الفترة المقبلة”، ومعلنًا أنَّ “رحلات محطة حائل، سيتم تشغيلها في شهر تموز/يوليو المقبل”.

وعن عدد القطارات في المشروع، أكَّد أنَّ “العدد سيصل لستة قطارات، منها اثنتان ليلية، تحتوي على غرف نوم، وتستخدم للرحلات الطويلة التي تنتهي في القريات”.

التذاكر:

وأضاف، في شأن أسعار التذاكر “سيتم تصنيف التذاكر لفئات عدة، إذ سيكون هناك أسعار مخفضة للطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم توفير تذاكر موسمية لمرتادي سار”.

واعتبر الخويطر أنَّ “أهم مجمع لدينا في سار، هو مجمع الصيانة في النعيرية، الذي يُعدُّ الأكبر على مستوى المنطقة”.

قطار التعدين:

وكشف الخويطر، أنَّ عدد عربات قطار التعدين، يتجاوز الـ 25 قاطرة، و240 عربة نقل “بوكسايت”، و524 عربة نقل فوسفات، وتوجد 4 قطارات لنقل الفوسفات، و يتكون كل قطار منها من ثلاث قاطرات، و120 عربة، وتستوعب 12 ألف طن، بما يعادل حمولة 480 شاحنة.

وبيّن أنَّ “هناك قطارين ينقلان البوكسايت، كل قطار يتكون من قاطرتين، و110 عربات، تستوعب 11 ألف طن، بما يعادل حمولة 440 شاحنة”.

“سار” والشباب:

من جانبه، أوضح مدير عام المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز محمد الصقير والذي صادف وجوده ضمن ركاب القطار ، عن المساهمات للشباب السعودي من ناحية التدريب والتعليم، مشيرا إلى أنه أنّه “تم افتتاح معهد سرب 2014، في القصيم، والذي يعتبر معهد توظيف وتدريب، إذ ركز على تدريب الشباب في مجالات الصيانة والاتصالات والإشارات وقيادة القطارات”.

وأبرز الصقير أنّه “مع كل قائد قطار يتم وضع مساعد قائد سعودي”، مشيرًا إلى أنَّ “عدد خريجي المعهد في المرحلة الراهنة، 88 متدربًا، جميعهم يتوظفون تلقائيًا في سار”.

وبيّن أنَّ “شروط القبول، تتضمن حصول المتقدم على درجة 70 في القياس و80% في المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العلمي، وأن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 22 عامًا، يتدرّبون على يد كادر بريطاني الجنسية”.

وفد المواطن :

يذكر أن وفد المواطن خلال الزيارة مكون من : رئيس التحرير محمد الشهري ومدير مكتب رئيس التحرير زياد النفيعي , والمحرر الصحفي خالد عكاش ومندوب الصحيفة في القصيم ماجد الفريدي والمصور فارس القحطاني .

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