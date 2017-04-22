النصر سيضيع أكثر وفي طريق الانهيار !

المواطن ـ محمد سلام

أعرب نجم نادي النصر السابق، عبدالرحمن البيشي، عن حزنه الشديد للأوضاع التي يعيشها الكيان النصراوي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع دون تدخل أصحاب القرار، سيجعل النادي يضيع وينهار بشكل أكبر، موضحًا أن جماهير العالمي لا تستحق هذا الخذلان.

وأشار البيشي إلى أنه كان يلتزم الصمت وعدم النقد؛ حرصا على مصلحة الفريق، وكما تعلم من رموز النادي، إلا أنه في الوقت الحالي يجب الحديث لتصحيح مسار النادي.

وأضاف قائد النصر السابق: “النصر الكبير تائه في دوامة الانهزامية، والجمهور الوفي هو الضحية، ارحموا النصر يامن خذلتموه فهو لا يستحق كل هذا الخذلان نادينا يعاني والأسباب واضحة، ملينا انقسامات واتهامات وغمز ولمز على حساب الكيان من المحسوبين على النصر.. أعان الله الجمهور !”.

وأنهى تغريداته عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، وقال: “إذا استمر الحال سينهار النصر أكثر وسيضيع.. هذا السكوت يا من بيدكم القرار لن يفيدنا بشيء لاحقًا .. هل ذنب العشاق أنهم عشقوا النصر !؟”.

هذا وخسر النصر كافة ألقاب الموسم الرياضي الحالي، وهو الأمر الذي حدث أيضًا في الموسم الماضي، وأعلن رئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير مشعل بن سعود أن رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي يرغب في تقديم الاستقالة، وطالب الراغبين بالتقدم إلى هذا المنصب حتى آخر شهر أبريل(نيسان) الحالي.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :