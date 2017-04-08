الهريفي يفتح النار على رئيس النصر !

المواطن ـ محمد سلام

شنّ النجم النصراوي السابق، فهد الهريفي، هجومًا حادًا على رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، مؤكدًا أنّ الجماهير النصراوية صبرت عليه كثيرًا، لكنه وصفهم بالجحود وعدم الوفاء.

وقال الهريفي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “لقبوه كحيلان احتفلوا في المدرج ببلوغه الـ 37 سنة صادموا من أجله الكثيرين صبروا عليه رغم أنهم عانوا منه فاتهمهم بالجحود ووصفهم بعديمي الوفاء”.

هذا وخرج النصر من الموسم الحالي بدون تحقيق أي بطولة، حيث ودّع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الثمانية أمام الهلال، وخسر نهائي كأس ولي العهد أمام الاتحاد، وفي بطولة الدوري يحتل المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن المتصدر الهلال قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.



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