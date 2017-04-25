المسند يوضح : الـ 21 سنة القادمة يتزامن فيها رمضان مع العام الدراسي !!

المواطن - الرياض

أوضح الأستاذ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن شهر رمضان سيتزامن مع فترة العام الدراسي من عام 1439هـ، وسيفارقها عام 1459هـ، ليمكث فيها مدة 21 سنة (بهامش خطأ مقداره سنة) وشهر رمضان يبكر كل سنة بمعدل 11 يوماً على سلم الشهور الميلادية.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، أن الفترة السابقة والتي كان شهر رمضان يتزامن فيها مع العام الدراسي بدأت عام 1407هـ، وانتهت عام 1428هـ، وبلغ طولها 22 سنة، وبعدها درس الطلاب والطالبات فترة 11 سنة دون المرور بشهر رمضان، من عام 1429 حتى 1438هـ.

واستعرض المسند جدولًا يوضح حركة مسار شهر رمضان عبر الفصول الأربعة، والشهور الميلادية، من عام 1439هـ (2018م) حتى عام 1463هـ (2041م) ولمدة 25 سنة، مبينًا فيه متوسط درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتزامنة مع شهر رمضان، وطول فترة الصيام بالساعات وذلك وفقاً لمدينة الرياض.

وأظهرت حسابات المسند أن الطلاب والطالبات الجدد (سنة أولى إبتدائي) سيلتحقون بالدراسة في العام الدراسي 1439هـ وسيتخرجون من الجامعة ولم يفارقهم شهر رمضان خلال العام الدراسي.



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