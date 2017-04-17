بالأسماء .. الخدمة المدنية تدعو 128 متقدمة على الوظائف الإدارية للمطابقة

المواطن ـ شريف النشمي ـ الرياض:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أسماء 128 من المتقدمات على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (نساء)، المعلنة في 02-07-1438هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 21 – 07 – 1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 23 – 07 – 1438هـ، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوهن في نظام جدارة من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية.

وأكّدت وزارة الخدمة المدنية أنَّ الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح، وإنما لمراجعة صحة البيانات، في الوقت الذي ستعلن فيه أسماء المرشحات النهائية في الموعد المحدد، كما في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (1438/1439).

ودعت الوزارة، المعلنة أسماؤهن عند مراجعتهن فروع ومكاتب الوزارة، إلى اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

الهوية الوطنية.

أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أنَّ “من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف”.

وللاطلاع على أسماء المرشّحات، ادخلي من هنا:

المدعوات للمطابقة

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :