بالأسماء.. ترقية 143 موظفًا بإمارة جازان

المواطن- جازان

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز -أمير منطقة جازان، والمبنية على موافقة وزارة الخدمة المدنية بترقية عدد من موظفي الإمارة من شاغلي المرتبة العاشرة فما دون، بعد استكمال المسوغات النظاميّة.

وشملت الترقيات وفقًا للمتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان علي بن موسى زعلة، 143 موظفًا على مراتب مختلفة في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز بالمنطقة.

ومن جانبهم، عبّر الموظفون الذين شملتهم القرارات عن سعادتهم بالترقية، مؤكدين أنها ستكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء ودافعًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وهم كالتالي:

المرتبة العاشرة:

1. مصطفى على عبده قحل.

المرتبة الثامنة:

1. على عبدالرحمن على الشهري.

المرتبة السابعة:

1. خالد محمد علي ضعافي.

2. عبده ضيف الله أحمد عارجي.

3. عيسى عبده أحمد جريبي.

4. نبيل أحمد يحيى جده.

5. هاني حسن عيسى زنقوطي.

6. حسن محمد حسن موسى.

7. أحمد حجاب مروعي عتودي.

8. علي موسى محة شقراني.

9. علي محمد يحيى حملي.

10. أحمد علي رشاد حكمي.

11. أمير محمد حيدر الشيخ.

المرتبة السادسة:

1. انور يحيى عبده الراجحي.

2. انور حسن مديش الامير.

3. عبدالرحمن محمد موسى فاضلي.

4. أبو طالب حسن علي عريبي.

5. عبدالله سلمان بزيد الفيفي.

6. إبراهيم محمد عيسى طميحي.

7. تركي بزيد اسعد الفيفي.

8. جابر يحيى معنى الرثيي.

9. حيدر علي احمد عتودي.

10. حسن محمد محمد شمهاني.

11. خالد إبراهيم حسين مغفوري.

12. يحيى يحيى محمد حكمي.

13. محمد حسن عمر رباح.

14. علاء محمد عباس حكمي.

15. محسن حسين محمد عجيبي.

16. أحمد محمد عجيبي عبيري.

المرتبة الخامسة:

1. يوسف إبراهيم محمد شحار.

2. إبراهيم عبدالله أحمد أبو ملحة.

3. أحمد حسين مديش بجوي.

4. محمد علي محمد الحربي.

5. خالد عبالعزيز عبدالله قزيز.

6. ابكر معادي عبدالله عباس.

7. هادي غربي محمد الحدري.

8. إبراهيم علي سعدي شنيمر.

9. مساعد علي الحسن أبو طالب.

10. عبدالله يحيى أحمد الفيفي.

11. هند أحمد محمد منى.

12. موسى حسين موسى بحري.

13. حمد أحمد صالح أحمد.

14. محمد جبران أحمد شنية.

15. عمر صالح زويد العبسي.

16. حمد هادي حسن القحطاني.

17. عبدة ابراهيم عبده جاري.

18. علي يحيى جابر النجادي.

19. عبده يحي محمد مدخلي.

20. جابر علي جبران الفيفي.

21. محمد علي شوعي فقيهي.

22. زهير علي محمد زكري.

23. عبد العزيز عيسى جابر صدام.

24. خالد محمد محمد حمزي.

25. محمد حسين محمد بصيلي.

26. أيمن عبد الله علي سهلي.

27. رامي علي أحمد سبعي.

28. ثامر أحمد محمد دغريري.

29. طارق يحي احمد شيعاني.

30. اسماعيل عبده علي عتودي.

31. جمعان مفرح جابر الحريصي.

32. عبد الله حسن حسين حكمي.

33. سليمان سالم على المالكي.

المرتبة الرابعة:

1. حسن محمد حسن مدبش قيسي.

2. فرحان يحي محمد المالكي.

3. أحمد جابر أحمد قرادي.

4. قاسم هادي قاسم قصادي.

5. ماجد عبدالعزيز محمد زاهد.

6. عبدالرحمن فيصل محمد لبده.

7. محمد حمد عبده حفظي.

8. راشد سعد هذال الدوسري.

9. محمد ناصر عبده امديني.

10. مهند احمد علاالله خضري.

11. جبار يحي مسرع الريثي.

12. علي عبدالله علي إبراهيم.

13. يحي عبدالعزيز عبدالله قزيز.

14. أحمد قاسم سالم الودعني.

15. عيسى يحي علي جغدمي.

16. إبراهيم حيح أحمد مغفوري.

17. علي يحي أحمد الشراحيلي.

18. سالم أحمد يحي القيسي.

19. علي محمد إبراهيم عطيف.

20. حسن يحي علي جعبور.

21. إبراهيم يحي محمد بدري.

22. عبدالرحمن أحمد فرحان الجابري.

23. سلمان رافع سلمان القيسي.

24. ياسر فاضل ياسين حسني.

25. يحيى سلمان اسعد الحريصي.

26. ناصر عبدالله حسن حملي.

27. أحمد منصور محمد حمدي.

28. علي موسى محمد بدري.

29. محمد عرار حسن غشامي.

30. يحي مفرح حسن غزواني.

31. خالد ناصر أحمد قحل.

32. عائض أحمد يحي العزي.

33. أحمد عداوي موسى حمزي.

34. محمد أحمد شوعي كريري.

المرتبة الثالثة:

1. يحيى بن مفرح جابر حقوي.

2. فيصل بن حسين أحمد جبريل.

3. يحيى بن محمد يحيى أبو ملحه.

4. أحمد بن سعدي علي العبسي.

5. غازي بن علي علي حكمي.

6. وحيد بن قاسم هادي احمديني.

7. علي بن يحيى علي الودعاني.

8. يحيى بن يحي مفرح السلمي.

9. وليد بن محمد احمد المطلق.

10. جابر بن احمد اسعد قيسي.

11. عبده بن ناصر محمد علوي.

12. جابر بن جبران حربش الريثي.

13. عبدالمجيد محمد محمد كريري.

14. مسعود بن محمد سلمان زيداني.

15. يزيد محمد عبدالله الشمري.

16. أحمد بيشي محمد أبو صولة.

17. طاهر علي محمد مجربي.

18. محمد حسن أحمد صعدي.

19. محمد حسن يحيى الحدري.

20. علي سلمان أحمد الجذمي.

المرتبة الثانية:

1. نايف علي عثمان قرموشي.

2. أحمد جعفر مدني عتودي.

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