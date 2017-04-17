بالأسماء .. مدير مدني المدينة يقلد 7 ضباط رتبهم الجديدة

المواطن - شريف النشمي - المدينة
قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اللواء خالد بن احمد الداموك، عددًا من الضباط، رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم .
وقد هنأ اللواء الداموك الضباط المترقين وحثهم على استمرار الجد والاجتهاد وأن تكون هذه الترقية حافزًا لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
و قد أعرب الضباط المترقين عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الملكية الغالية سائلين الله العلي القدير أن يكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم.
و الضباط المترقون هم :
العميد عبدالرحمن الحربي
العميد مصلح السراني
العميد منصور البلوي
العميد صالح السحيمي
العقيد دخيل الله السواط
العقيد عبدالله الريس
العقيد محمد البيضاني