بالأسماء .. مدير مدني المدينة يقلد 7 ضباط رتبهم الجديدة

المواطن - شريف النشمي - المدينة

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اللواء خالد بن احمد الداموك، عددًا من الضباط، رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم .

وقد هنأ اللواء الداموك الضباط المترقين وحثهم على استمرار الجد والاجتهاد وأن تكون هذه الترقية حافزًا لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

و قد أعرب الضباط المترقين عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الملكية الغالية سائلين الله العلي القدير أن يكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم.

و الضباط المترقون هم :

العميد عبدالرحمن الحربي

العميد مصلح السراني

العميد منصور البلوي

العميد صالح السحيمي

العقيد دخيل الله السواط

العقيد عبدالله الريس

العقيد محمد البيضاني







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